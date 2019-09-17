Mısır’da Büyük İskender tarafından 2 bin yıl önce kurulan İskenderiye şehri, tarih boyunca birçok işgal, yangın ve depreme rağmen ayakta kaldı. İskenderiye küresel ısınma nedeniyle yükselen su seviyesi tehlikesi ile karşı karşıya.

5 milyonluk nüfusuyla Mısır’ın en büyük ikinci şehri İskenderiye, sular altında kalabilir. Üç tarafından Akdeniz’e kıyısı olan şehri yükselen su seviyesinden korumak isteyen Mısırlı yetkililer, dalgaların önüne geçebilmek için kıyılara beton bariyerler inşa ediyor.

6 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler dünyadaki deniz seviyesi artışının 2100’e dek 0.98 metreyi bulabileceğine dair yaptığı açıklamada, bu artışın kıyı şehirleri, deltalar ve deniz seviyesine yakın ülkeler için risk oluşturduğu konusunda uyarmıştı. 2015’te şiddetli bir fırtınanın etkisi altına giren ve üçte biri sele kapılan İskenderiye’de sel sonucu en az 6 kişi ölmüş ve çok sayıda bina yıkılmıştı. POSTA-DÜNYA