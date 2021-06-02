İskenderun Teknik Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İskenderun Teknik Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacak. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir." açıklaması yapıldı.

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