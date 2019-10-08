İskoçya'dan toprak alıp Lord ve Lady unvanı kazanan ünlüler
İskoçya’da 1 metrekare toprak satın alan kadınlar ‘lady’, erkekler ise ‘lord’ unvanı kazanıyor. İddiaya göre, Türkiye’de toplam 40 bin ‘lord’ ve ‘lady’ var. Bu kişiler arasında Çağla Şıkel, Burak Özçivit, Beren Saat gibi ünlü isimler de bulunuyor
İskoçya, ülkeyi dünyaya tanıtmak ve doğal yaşamı koruma çalışmalarına maddi destek sağlamak amacıyla tarihi Glencoe Bölgesi’nden 1’er metrekarelik arazi satışları yapıyor.
105 sterlin yetiyor
105’er sterlin (745 TL) ödeyerek İskoçya’dan 1’er metrekare arazi satın alan erkekler ‘lord’, kadınlar ise ‘lady’ unvanı kazanıyor. Kurduğu şirketle satışlara aracılık yapan Fırat Kurtoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Türkiye’de İskoçya’dan arazi alarak ‘lord’ ya da ‘lady’ unvanı kazanan toplam 40 bin kişi bulunuyor.
24 bin lady, 16 bin lord
Genellikle sevdiklerine farklı bir hediye vermek isteyenlerin kendilerine başvurduğunu söyleyen Kurtoğlu “Türkiye’de 24 bin lady, 16 bin lord var. Türkiye’den İskoçya’dan toprak alarak ‘lord’ ve ‘lady’ unvanı kazanan ünlüler arasında Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Hazal Kaya, Çağla Şıkel, Deniz Seki, Kenan Doğulu, Beren Saat, Sibel Can, Radyo Programcısı Geveze ve Beyazıt Öztürk de var” diye konuştu.
*** İskoçya’nın Glencoe Bölgesi birinci derece sit alanı. Bu nedenle yapılaşmaya kapalı. Yani birden fazla sertifika alarak üzerine herhangi bir şey inşa etmek mümkün değil.
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