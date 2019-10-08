İskoçya, ülkeyi dünyaya tanıtmak ve doğal yaşamı koruma çalışmalarına maddi destek sağlamak amacıyla tarihi Glencoe Bölgesi’nden 1’er metrekarelik arazi satışları yapıyor.

105 sterlin yetiyor

105’er sterlin (745 TL) ödeyerek İskoçya’dan 1’er metrekare arazi satın alan erkekler ‘lord’, kadınlar ise ‘lady’ unvanı kazanıyor. Kurduğu şirketle satışlara aracılık yapan Fırat Kurtoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Türkiye’de İskoçya’dan arazi alarak ‘lord’ ya da ‘lady’ unvanı kazanan toplam 40 bin kişi bulunuyor.

24 bin lady, 16 bin lord

Genellikle sevdiklerine farklı bir hediye vermek isteyenlerin kendilerine başvurduğunu söyleyen Kurtoğlu “Türkiye’de 24 bin lady, 16 bin lord var. Türkiye’den İskoçya’dan toprak alarak ‘lord’ ve ‘lady’ unvanı kazanan ünlüler arasında Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Hazal Kaya, Çağla Şıkel, Deniz Seki, Kenan Doğulu, Beren Saat, Sibel Can, Radyo Programcısı Geveze ve Beyazıt Öztürk de var” diye konuştu.

*** İskoçya’nın Glencoe Bölgesi birinci derece sit alanı. Bu nedenle yapılaşmaya kapalı. Yani birden fazla sertifika alarak üzerine herhangi bir şey inşa etmek mümkün değil.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Çağla Şıkel'den Miss Turkey açıklaması

Bu haberi de okudular Neslihan Atagül'e anlamlı hediye

Bu haberi de okudular Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den aşk pozu!

Haberin fotoğrafları için tıklayın Beren Saat ile Kenan Doğulu kararını verdi



