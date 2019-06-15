İŞKUR üniversiteli gençlere sunduğu “Hem sosyalleş hem de para kazan” sloganıyla başlattığı proje internette merak edilen konular arasında geliyor. İnternette sıklıkla İŞKUR öğrenci çalışan başvuruları ne zaman? İŞKUR üniversite öğrencileri için yaz işi başvurusu ne zaman? soruları aratılıyor. İşte merak edilen soruların cevapları…

SOSYAL ÇALIŞMA NEDİR?

Sosyal Çalışma Programları, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır. Program düzenlenebilecek alanlar şöyledir:

• Doğanın korunması.

• Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.

• Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.

• Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

SOSYAL ÇALIŞMA NEREDE UYGULANIR?

Sosyal Çalışma Programları, İŞKUR işbirliği ile kamu kurumlarında uygulanır.

Program kapsamında yapılacak işler, programlar yayınlandığında program sorgulama sayfasında her bir program numarasının üzerine tıklanarak incelenebilecektir. Program sorgulama sayfası linki yakın tarihte bu sayfaya eklenecek olup belli aralıklarda takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Vakıf veya devlet fark etmeksizin bütün üniversite öğrencileri başvurabilir.

ÖNLİSANS/LİSANS SON SINIF ÖĞRENCİLERİ KATILABİLİR Mİ?

YÖK’te öğrencilik kaydı aktif statüde olan son sınıf önlisans/lisans öğrencileri Sosyal Çalışma Programına başvurabilir/katılabilir. Ancak program devam ederken öğrenciliği sona eren katılımcılar programdan çıkarılır.

ÖĞRENCİLİK STATÜSÜNÜN AKTİF OLMASI NASIL KONTROL EDİLİR?

Öğrencinin bahar döneminde ders kaydını yapmış olduğu ve gerekliyse öğrenim ücretini yatırdığı bilgisi YÖKSİS üzerinden kontrol edilir ve aktif statüde olduğu sistem tarafından anlaşılır. E-devlet üzerinden öğrenci belgesi indirilerek kaydın statüsü incelenebilmektedir.

OKULUNU UZATAN ÖĞRENCİLER KATILABİLİR Mİ?

Sosyal Çalışma Programına başvurabilmek ve katılabilmek için öğrencilik kaydının aktif statüde olması yeterlidir. Okulunu uzatan bir öğrencinin öğrencilik kaydı aktif statüde ise Sosyal Çalışma Programına başvurulabilir. Programa uzaktan eğitim alan üniversite öğrencileri de katılabilecek.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA KİMLER KATILAMAZ?

• Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamaz.

• 18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri katılamaz.

• Başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamaz.

• Öğrencilik kaydı aktif olmayan öğrenciler katılamaz.

• Bahar dönemi dersleri bitmeyen öğrenciler katılamaz.

• Yaz döneminde ders alan öğrenciler katılamaz.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI HANGİ AYLARDA DÜZENLENİR?

2019 yılında birçok üniversitenin akademik takviminin Haziran’ın son haftasını bulması ve resmi tatil dolayısıyla programlar Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında düzenlenecek.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA BAŞVURULAR NEREDEN VE NE ZAMAN YAPILIR?

Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecek. Sosyal Çalışma Programı 2019 yaz döneminde başlayacak şekilde bundan sonraki her yaz tatilinde uygulanacak. Öğrencilik dönemi boyunca Sosyal Çalışma Programından toplam 3 ay (90 gün) yararlanma hakkı bulunmaktadır.