Bisküviler, uygun şekilde saklanmadıklarında genellikle yumuşarlar. Muson mevsiminde havada aşırı nem olur ve bu nem nedeniyle bisküviler kısa sürede ıslanır. Bisküvileri tekrar çıtır hale getirmek için asıl görev, emdikleri nem içeriğini uzaklaştırmaktır. İşte bunu nasıl yapabilirsiniz

BİSKÜVİ, KURABİYE VE CİPSLERİNİZİ TAZELEYİN

Bisküvileri tekrar çıtır çıtır yapmanın en kolay yolu mikrodalga fırın kullanmaktır.

Bu amaçla bir fırın kullanabilirsiniz.

Bisküvilerinizi mikrodalgaya dayanıklı bir tabağa koyun ve mikrodalgada saklayın.

Yeniden ısıtma modunda süreyi 3-4 dakikaya ayarlayın.

Zamanlayıcı durduğunda bisküvileri 2-3 dakika daha sıcakta bekletin.

Şimdi bisküvileri çıkarın ve kontrol edin.

Daha da çıtır olmasını istiyorsanız mikrodalgada 2 dakika daha pişirin.

Bisküvileri saklamadan önce tamamen soğumasını bekleyin. Bisküvileri tekrar ıslanmalarını önlemek için her zaman hava geçirmez bir kavanozda saklayın.

Bu yöntem kurabiye ve cipslerden her türlü namluya kadar, herhangi bir atıştırmalık tekrar çıtır çıtır yapmak için kullanılabilir. Yarısı dolu bir paket cips bıraktıysanız ve şimdi gevrekliklerini kaybettilerse, onları bir fırında tekrar ısıtın veya gevrekliğini geri kazanmak için kadhai yöntemini kullanın. Siz de bu yöntemleri kullanarak namlınızı, kuru meyvelerinizi hatta yer fıstığınızı yeniden çıtır çıtır yapabilirsiniz.