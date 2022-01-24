İsmail Cem kimdir? Eski bakan İsmail Cem’in in hayatı ve biyografisi

İsmail Cem, lisans eğitimini Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisansını ise Institut d'Etudes Politiques de tamamladı. Ülkeye döndükten sonra ise Milliyet gazetesinde çalışmaya başladı. İşte, eski dışişleri ve kültür bakanı İsmail Cem hakkında merak edilenler…

İSMAİL CEM KİMDİR?

İsmail Cem, 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Robert Koleji'nden 1959 yılında mezun olan İsmail Cem, 1963 yılında İsviçre'de Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını 1981 yılında Institut d'Etudes Politiques de Paris'te tamamlayan ünlü siyasetçi, gazeteciliğe kuzeni Abdi İpekçi'nin Milliyet gazetesinde başladı. Sonrasında da çeşitli medya kuruluşlarında genel yayın yönetmenliği görevinde bulundu.

1971-1974 yılları arasında Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi başkanlığını yürüten İsmail Cem, 1974 yılında TRT'nin genel müdürü oldu ve 1975 yılına kadar bu görevine devam etti.

1985 yılında Sosyal Demokrat Popülist Parti (SHP) ile siyasete giren Cem, 1987 yılında milletvekili seçildi. 1995 yılında kısa bir süre kültür bakanı, 1997 yılında da dışişleri bakanı koltuğunda oturdu.

Dışişleri Bakanlığı görevi sırasında Türkiye'nin hem Avrupalı hem de Asyalı bir kimliğe sahip olduğunu savunan İsmail Cem, dış politikada "tarihi coğrafya" terimini sık sık kullandı ve Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslar'da dostluk ilişkileri geliştirme yolunda adımlar attı.

Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye'nin öneminin artacağına inanan Cem’in Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili politikaları genel olarak başarılı bulundu ve birçok kişinin dikkatini çekti.

Dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu kurduğu yakın diyalog kuran İsmail Cem, bu sayede Türk-Yunan ilişkilerinde bir yakınlaşmanın da öncüsü oldu. Türk-Yunan ilişkilerine katkılarından dolayı 2000 yılında Yunan mevkidaşı Papandreu ile birlikte New York merkezli düşünce kuruluşu East West Institute tarafından verilen "Yılın Devlet Adamı" ödülünü aldı.

Siyasi kariyerinde SHP haricinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Yeni Türkiye Partisi'nde (YTP) farklı roller üstlendi.

1970 yılında kaleme aldığı Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi kitabı ve “Türkiye Üzerine Yazılar” kitabı yazdığı ve yayınladığı birçok kitap arasında yer aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan İsmail Cem, 24 Ocak 2007 tarihinde akciğer kanseri nedeniyle vefat etti.