Kızının annesi Duygu Kumarki ile 4 yıl süren evliliğini bir süre önce noktalayan İsmail Hacıoğlu yeni bir aşka yelken açtı. İsmail Hacıoğlu'nun 'Çocuk' dizisinde Akça karakterine hayat veren oyuncu Merve Çağıran'la birlikte fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti. Fotoğrafını paylaştıktan sonra gelen yorumlara Hacıoğlu tepki gösterdi.

Benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz

İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil

Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde yaşadıklarımız bizi ilgilendirir

Ne eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize

Asla üçüncü bir kişiden ötürü boşanmadık

Karşılıklı anlaşarak boşandık.







