İsmail Hacıoğlu: Birbirine umutla bakan iki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz
Kısa süre önce Duygu Kumarki ile 4 yıllık evliliğini bitiren İsmail Hacıoğlu, kendisi gibi oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlamış ve Instagram hesabından fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.
10 Ağustos 2020, Pazartesi 21:18 Son Güncelleme:
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Kızının annesi Duygu Kumarki ile 4 yıl süren evliliğini bir süre önce noktalayan İsmail Hacıoğlu yeni bir aşka yelken açtı. İsmail Hacıoğlu'nun 'Çocuk' dizisinde Akça karakterine hayat veren oyuncu Merve Çağıran'la birlikte fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti. Fotoğrafını paylaştıktan sonra gelen yorumlara Hacıoğlu tepki gösterdi.
- Benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz
- İlişki dediğiniz bir günde biten şey değil
- Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde yaşadıklarımız bizi ilgilendirir
- Ne eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize
- Asla üçüncü bir kişiden ötürü boşanmadık
- Karşılıklı anlaşarak boşandık.
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