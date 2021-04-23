İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ilk kez birlikte görüntülendi

Birlikte oynadıkları ‘Çocuk’ dizisinde yakınlaşıp sevgili olmuşlardı. Eski eşinin bu kadar kısa sürede yeni bir ilişkiye başlamasına içerleyen Duygu Kumarki sitem dolu bir açıklama yayınlamıştı.

EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORLAR

9 aydır beraber olan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran sosyal medyada birlikte paylaşımlar yapsa da bugüne dek dışarıda bir arada görüntülenmemişti. Çift önceki gün ellerinde valizlerle Cihangir’deydi. Tatilden dönen aşıklar araçlarını park ettikten sonra evlerine doğru yöneldi. Neşeli halleri dikkat çekti. Merve Çağıran geçtiğimiz günlerde gelen bir soru üzerine evlenmeyi düşünmediklerini söylemişti.



