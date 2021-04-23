Magazin İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ilk kez birlikte görüntülendi

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ilk kez birlikte görüntülendi

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İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ilk kez birlikte görüntülendi

İsmail Hacıoğlu’nun Vildan Atasever ile yaptığı ilk evliliği 5 yıl sürmüş, 2015’te boşanmışlardı. Hacıoğlu’nun 2016’da nikah masasına oturduğu Duygu Kumarki’den Yemin adında bir kızı oldu. Ancak geçen yıl temmuzda ayrıldılar. Aradan sadece 20 gün geçtikten sonra Hacıoğlu, Merve Çağıran ile aşk yaşadığını ilan etmişti. POSTA/ ALİ KESER

23 Nisan 2021, Cuma 08:11 Son Güncelleme:
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Birlikte oynadıkları ‘Çocuk’ dizisinde yakınlaşıp sevgili olmuşlardı. Eski eşinin bu kadar kısa sürede yeni bir ilişkiye başlamasına içerleyen Duygu Kumarki sitem dolu bir açıklama yayınlamıştı.

EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORLAR

9 aydır beraber olan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran sosyal medyada birlikte paylaşımlar yapsa da bugüne dek dışarıda bir arada görüntülenmemişti. Çift önceki gün ellerinde valizlerle Cihangir’deydi. Tatilden dönen aşıklar araçlarını park ettikten sonra evlerine doğru yöneldi. Neşeli halleri dikkat çekti. Merve Çağıran geçtiğimiz günlerde gelen bir soru üzerine evlenmeyi düşünmediklerini söylemişti.

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