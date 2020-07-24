İsofix ne demek? İsofix ne anlama gelir?

Çocuk oto koltuğunu daha güvenli ve daha sabit tutmasına yarayan isofix, standartlara uygun üretilmiş hemen hemen her araçta bulunan ve direkt şasiye bağlı olan bir parçadan destek alır. Peki, isofix ne anlama gelir? İsofix nedir? İsofix ne demek? İsofix ne işe yarar? İsofix ile ilgili merak edilenler için haberimize bir göz atın.

İsofix, çocuk koltuğu beraberinde gelen iki adet klipsin otomobil koltuğunun arasında yer alan bağlantıya takılmasıyla güvenlik seviyesinin arttırılmasına olanak tanımaktadır.

İsofix bağlantısı bulunan aracın kendi kullanma kılavuzunda ya da internet üzerinde montaj bilgi bulunmaktadır.

Oto koltuğu ile isofix araca nasıl monte edilmelidir?

Bebekler için;

Ana kucaklarını daima arkaya yönelik monte ediniz.

Ön hava yastığı aktif olduğu zaman ana kucağını kesinlikle ön koltuğa monte etmeyiniz. Ana kucağı bunun yerine arka koltuğa monte edilmelidir.

Bebeğinizin boyu ana kucağını bir baş kadar geçmeden bir üst boy çocuk oto koltuğu almayınız. Yeni ECE-R129 standardına uygun çocuk koltuklarında 15 aydan küçük çocukların arkaya doğru çevrilerek güvenliklerinin sağlanması gerekir.

Küçük çocuklar;

Koltuğun arabaya sıkıca monte edildiğini garanti altına alınız. (fazlasıyla gevşek montajdan kaçınınız.)

Standart Isofix bağlantıları olan çocuk oto koltuklarında, koltuğa ait araç modelleri listesinden koltuğun aracınıza uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Çocuğunuzun boyu çocuk koltuğunu bir baş kadar geçmeden bir üst boy çocuk oto koltuğu almayınız.

Büyük çocuklar;

12 yaşından veya 150 cm’den küçük çocukların konfor ve güvenlik açısından tercihen sırt dayanaklı bir koltuk minderine ihtiyaçları vardır. Basit koltuk minderlerinin kullanımına izin verilmişse de, bunlar yandan çarpmalarda koruma sağlamaz.

Emniyet kemerlerinin düzgün ve gergin takıldığına dikkat ediniz.

Büyük çocuklar için de arabada en güvenilir yerler arka koltuklardır.