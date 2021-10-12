Ispanak topları nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ıspanak topları tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler ıspanak topları tarifi için kıyasıya mücadele ediyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise ıspanak topları tarifi araştırıyor. Peki, ıspanak topları nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ıspanak topları tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
12 Ekim 2021, Salı 14:19 Son Güncelleme:
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Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ıspanak topları tarifi, birçok yemeği yanına yakışan enfes bir lezzet. Peki, ıspanak topları nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ıspanak topları tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
ISPANAK TOPLARI TARİFİ
Ispanak topları malzemeler
- 500 gram ıspanak (ince kıyılmış)
- 3 adet büyük boy yumurta
- 2 kahve fincanı ekmek kırıntısı (veya galeta unu)
- 1 demet taze soğan (ince doğranmış)
- 1 su bardağı parmesan peyniri (rendelenmiş)
- 1 kahve fincanı cheddar veya taze kaşar peyniri (rendelenmiş)
- 1/ 2 su bardağı tereyağı (eritilmiş)
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu
- 1 / 2 çay kaşığı tuz
- 1 / 2 çay kaşığı karabiber
Büyük bir kapta ıspanakları elinizle ovun ve çıkan suyunu sıkarak süzün. Üzerine ekmek kırıntısını, peynirleri, tereyağını, yeşil soğanı, yumurtaları, tuz, karabiber ve sarımsağı ekleyerek iyice karıştırın. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak toplar haline getirin ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında 20-25 dakika süreyle, ıspanak topları altın rengini alana kadar pişirin. Fırından alarak sıcak veya ılık servis edin.