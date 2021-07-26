Börek denildiğinde akla ilk gelen lezzetlerden biri de ıspanaklı peynirli kol böreği tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için "ıspanaklı peynirli kol bireği tarifi" arıyor ya da "ıspanaklı peynirli kol böreği nasıl yapılır?" merak mı ediyorsunuz? Favori lezzetiniz olacak ıspanaklı peynirli kol böreği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

ISPANAKLI PEYNİRLİ KOL BÖREĞİ TARİFİ

Ispanaklı peynirli kol böreği malzemeler

Hamuru için;

7,5 su bardağı un

3 su bardağı ılık su

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için;

1 kg ıspanak

1 tatlı kaşığı tuz

1 kase lor peyniri

1 adet yumurta

Pul biber, karabiber

Araları ve üzeri için;

Sıvı yağ

Ispanaklı peynirli kol böreği yapılışı

Hamur yoğurma kabına ılık suyu, tuzu, sirkeyi ve sıvı yağı alıp karıştırın. Daha sonra unu da azar azar ilave ederek hamuru yoğurun.

İç harcı için 1 kg ıspanağı güzelce yıkayıp doğrayın. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip elle iyice yoğurarak ıspanağın sönmesini sağlayın.

1 kase peynirin içerisine 1 adet yumurtayı kırıp iyice karıştırın. Bu karışımı da ıspanağın üzerine ilave edin. İçerisine pul biber ve karabiberi de ekleyip karıştırın ve iç harcı hazır hale getirin.

Yoğurulan hamuru hafif unlanan tezgaha alıp biraz daha yoğurduktan sonra 7 eşit bezeye ayırın. Hazırlanan hamurları unlanan tepsiye alıp üzerine nemli bir bez kapatıp 15 dakika kadar dinlendirin. Bezeleri unlanan tezgahta merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açın. Daha sonra unlanan tabağa açılan hamuru alıp üzerini sıvı yağ ile yağlayın. Diğer hamurları da aynı şekilde açıp aralarını sıvı yağ ile yağlayarak üst üste dizin. Tüm hamurları da bu şekilde üst üste dizdikten sonra üzerini kapatıp yarım saat kadar bekletin. Şimdi açılmış olan hamurları tek tek tezgahta kenarlarından çeke çeke açabildiğiniz kadar ince bir şekilde büyütün. Hamurun bir kenarına hazırlanan ıspanaklı harçtan koyup daha sonra rulo şeklinde sarın. Uzun ruloyu da kol böreği şeklinde sarıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

En son üzerlerine yine bolca sıvı yağ sürün ve önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişmeye bırakın.

Üzeri kızardığında böreği fırından alın. İlk sıcağı çıktığında servise hazır.



