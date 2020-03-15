İspanya'da Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in karısı Begona Gomez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Başbakanlık Ofisi, Begona Gomez'in ve Pedro Sanchez'in durumlarının iyi olduğunu da ekledi. İspanya'da dün itibariyle ülke geneli karantinaya alınmıştı.

Cuma günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinin de koronavirüse yakalandığı açıklamıştı. Ancak kendisinde semptomların görülmemesi üzerine Justin Trudeau'nun test olmayacağı, bunun yerine kendisini karantinaya alacağı açıklanmıştı.

Dünyada 5 bin 833 kişi can verdi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada 150 bini aşkın insana bulaşan koronavirüs 5 bin 833 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Öte yandan 74 bine yakın insan virüsten kurtularak sağlığına kavuştu.

ABD'de durum

ABD’de yeni tip korona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısının 2 bin 700'ü geçtiği ve ölü sayısının ise 58'e yükseldiği bildirildi.

İngiltere'de durum

İtalya, İspanya ve Fransa ile birlikte koronavirüsten en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de kısa sürede 1.143 vaka ortaya çıktı, ölümler ise 24 saatte yaklaşık iki kat artarak 21'e ulaştı.



