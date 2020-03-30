İspanya, virüsle enfekte olan kişi sayısı bakımından İtalya ve ABD’den sonra Çin’i geride bırakan üçüncü ülke oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 47 milyon nüfusa sahip olan ülkede virüsle enfekte olan kişi sayısı bir önceki güne göre yüzde 8 artarak 85 bin 195 kişiye ulaştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a yükseldi.

Salgının ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'de 3 bin 186 kişi yaşamını yitirdi, 82 bin 156 kişide virüs saptandı.

Yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi

Can kayıplarının neredeyse yarısı başkent Madrid’de kayıtlara geçerken, yetkililer resmi yas ilan etti ve bu kapsamda bayraklar yarıya indirildi. Öğle saatlerinde de bir dakikalık sessiz bir saygı duruşu yapılacağı belirtildi.

Karantina yetmedi, ‘kış uykusu’ geliyor

Yaklaşık iki haftalık bir karantina sürecini geride bırakan İspanya’da tecridi daha etkin hale getirmek isteyen yetkililer, ‘kış uykusu’ olarak tabir ettikleri iki haftalık yeni bir karantina sürecini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu sayede salgın nedeniyle çökme noktasına gelen sağlık sisteminin nefes alması hedefleniyor. İspanya’nın 17 bölgesinin en az altısında yoğun bakım kapasiteleri doldu, üçünde de sınıra yaklaşıldı.

Ayrıca nisan ayının ortasına kadar sadece sağlık çalışanlarının, eczacıların, yiyecek tedarikinde çalışanların ve gerekli sanayi unsurlarının mesai yapmasına izin verilecek. Bu esnada halktan evde kalmaları istenecek.

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