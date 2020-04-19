12.10 : İspanya'da corona virüs salgınında ölü sayısı 410 artışla 20 bin 453 oldu. 410, 23 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük ölüm.

Avrupa ülkesinde Cumartesi günü 565 ölüm açıklanmıştı. İspanya'daki vakalar ise 4 bin 218 artışla 195 bin 944 oldu.





11.25 : Rusya'da korkunç rekorlar devam ediyor. Son 24 saatte 6 bin 60 testin pozitif çıkmasıyla, vakalar 42 bin 853'e yükseldi. Nisan ayının başına kadar ciddi bir vaka bildirmeyen Rusya'da, son iki haftada corona virüs patlaması yaşanıyor. Vakalar kısa sürede sekize katlandı.









11.15 : İspanya'da 14 Mart'tan bu yana aileleri ile birlikte evde kalan çocukların sokağa çıkmaları önündeki sınırlamaların 27 Nisan'dan itibaren gevşetileceği duyuruldu. Açıklamayı yapan Başbakan Pedro Sánchez, çocukların "biraz temiz hava" almasının amaçlandığını söyledi.





Kendisi de çocuk sahibi olan Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, hükümete, kısıtlamaların çocuklar için gevşetilmesi çağrısı yapmıştı.

İspanya'da sagında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aşmış durumda, vaka sayısı ise 200 bine yaklaştı.

Cumartesi akşamı ulusal sesleniş konuşması yapan Başbakan Sánchez, "ülkenin en kötü zamanı geride bıraktığını ve salgının acımasız saldırısını kontrol altına almayı başardığını" söyledi.

Ancak Sánchez, kaydedilen ilerlemelerin halen "kırılgan ve yetersiz" olduğunu belirterek, parlamentodan olağanüstü hal durumunu 9 Mayıs'a kadar uzatmasını isteyeceğini söyledi.







