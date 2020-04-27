İspanya'da corona virüs semptomu göstermeyen çocuklar artık bir yetişkinle birlikte sabah 09.00 ve 21.00 saatleri arasında günde bir saat dışarı çıkabilecek. İzin kapsamında bir ebeveynin en fazla 3 çocuğu dışarı çıkarabileceği ve evlerinden en fazla 1 kilometre uzağa gidebilecekleri belirtilirken, sosyal mesafeye uyulması gerektiği de ifade edildi.

Kırsal bölgelerde yaşayan çocukların ise tarla ve ormanlık alanlarda yürümesine izin verildi. Ancak parkların ve oyun alanlarının salgın riskini önlemek için kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi. İspanya’da 15 Mart’tan bu yana alınan sert tedbirler kapsamında insanlar yalnızca zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkabiliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Cumartesi günü yaptığı açıklamada, vaka sayısının düşmeye devam etmesi durumunda 2 Mayıs'tan itibaren yetişkinlerin sokakta “egzersiz" yapmalarına izin verileceğini söylemişti.

İspanya’da corona virüs nedeniyle 331 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 23 bin 251’e yükseldi. Ülkede 9 bin 570 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 236 bin 199’a ulaştı.

İHA







