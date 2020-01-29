İspanya'nın Barselona kentinde, Çin'in Vuhan kentinden geldiği öğrenilen 33 yaşındaki bir erkeğin koronavirüs şüphesiyle hastanede müşahede altına alındığı bildirildi. Katalonya Kamu Sağlığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinden gelen ve koronavirüse benzer belirtilerin görüldüğü 33 yaşındaki bir erkeğin Barselona'daki Clinic Hastanesinde müşahede altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Barselona'da bir otelde konaklayan söz konusu kişinin koronavirüstekine benzer ateş, öksürük ve boğaz ağrısı şikayetleriyle hastaneye gittiğini, Vuhan'dan geldiğinin anlaşılması üzerine tek kişilik bir odaya yerleştirildiğini ve tetkikler yapıldığı belirtildi.

Yetkililer, koronavirüs olup olmadığına ilişkin kesin sonucun 48 saat içinde belirleneceğini kaydetti.

İspanya koronavirüse karşı önlemleri artırdı

Öte yandan İspanya Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Madrid ve Barselona havaalanlarında Çin'den gelen yolcuları karşılayan polislere maske ve eldiven takma zorunluluğu getirdi.

Koronavirüs salgınından dolayı İspanya'da birçok eczanede maskelerin tükendiği, 22-24 Ocak tarihlerindeki maske satışının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 330 artış gösterdiği bildirildi. Eczanelerin sağlık depolarından maske taleplerinin yüzde 3 bin oranında arttığı da ifade edildi.

Ayrıca İspanya hükümetinin, Vuhan'da bulunan İspanyol vatandaşlarının ülkelerine geri dönmeleri için Fransa ve İngiltere ile görüşmeler yürüttüğü bilgisi verildi.

Koronavirüs salgını

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybının 106, virüsten etkilenenlerin sayısının ise 4 bin 515 olduğunu açıklamıştı.

Virüs bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı 6 bin 973, virüsten etkilenen kişilerle temas etmesi nedeniyle müşahede altına alınanların sayısı da 44 bin 132 olmuştu.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

AA