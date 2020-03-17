Dünya İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 491'e yükseldi

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 491'e yükseldi

Dünya

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 491'e yükseldi

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 491'e vaka sayısı da 11 bin 178'e yükseldi.

17 Mart 2020, Salı 14:28 Son Güncelleme:
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İspanya Sağlık Bakanlığı ülke genelinde koronavirüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 491'e, enfekte vaka sayısının da 11 bin 178'e ulaştığını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'de de koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sanchez ve eşinin Başbakanlık konutunda oldukları, koronavirüs protokolü kapsamında ayrı durdukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olağanüstü halden dolayı ülke genelinde sadece eczane, market, berber, kuru temizleme dükkanları açık tutulurken, işe gitme ve köpek gezdirme dışında serbest dolaşıma sınırlama uygulanıyor.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya yeni tip koronavirüs teşhisi konuldu.

İspanya'da Bask ve Galisya özerk yönetimlerinde 5 Nisan'da yapılması planlanan erken yerel parlamento seçimleri de ertelendi.


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