Delta varyantının Avrupa'daki hızlı yükselişi ve Güney Afrika'dan yeni gelen Omicron varyantının tam da tatillerin yoğun olduğu Noel dönemine gelmesi bölgedeki endişeleri artırmıştı.

İspanya sağlık yetkilileri salgın riskine karşı 'Noel partilerine katılmayın' uyarısı yapsa da korkulan oldu. Üstelik partiyi yapan ve çoğunluğu virüse yakalananlar sağlık çalışanları...

ÇOĞU YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ DOKTOR VE HEMŞİRELERİ

İspanya'nın güneyindeki büyük bir Noel partisine katılan yaklaşık 70 sağlık görevlisinin koronavirüse yakalandığını açıklandı. Enfekte olan kişilerin çoğu, Malaga'nın bölge hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde çalışan doktorlar ve hemşireler.

170 KİŞİLİK PARTİ

İspanya sağlık yetkilileri, virüse yakalanan kişilerin yaklaşık 170 kişinin katıldığı bir partiye katıldıklarını, hepsinin aşılarının tam olduğunu ve hiçbir belirti göstermediklerini açıkladı.

PARTİ ÖNCESİ TEST YAPTILAR AMA İŞE YARAMADI

İddiaya göre tüm konuklar etkinlikten önce negatif antijen testleri verdi ancak şu anda yarısından fazlası izole ediliyor.

Yerel Haberler Malaga'nın Endülüs'teki bölge hastanesindeki diğer bölümlerden doktor ve hemşirelerin meslektaşlarının yerinde görevlendirildiğini yazdı.

Pazartesi günü, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez insanları tatil boyunca koronavirüse karşı dikkatli olmaya ve kurallara uymaya çağırdı. Birçok Avrupa ülkesi gibi İspanya'da da son haftaların en yüksek vaka artışı kaydedildi.