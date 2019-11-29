İspanya’nın başkenti Madrid’de Josefa ve Carmen Munoz kardeşler anne babaları ayrılınca 4 ve 5 yaşlarındayken terk edilmişlerdi. Anneanne gözetiminde büyüyen iki kardeş birbirlerini bırakmayacaklarına söz vermişti. Carmen 35 yaşındayken Alman yazar Manuel Macarro ile birlikte yaşamaya başladı. 1981’de Macarro ile Barcelona’ya giden Carmen’den bir daha haber alınamadı. Kız kardeşlerin babaları, 2 yıl önce mirasını kızlarına bıraktı. Josefa ve babasının DNA testleri yapıldı. Mirasta hak sahibi Carmen’in hayatta olup olmadığı bilinmiyordu. Miras işlemleri için en son birlikte görüldüğü Macarro’ya ulaşıldı. Macarro çelişkili konuştu. Barcelona ve Madrid emniyetinin işbirliğiyle 1981’deki kayıp ve cinayet kurbanı kadınların bilgileri karşılaştırıldı. Barcelona’da o tarihte kurşunlanarak ölen ve karnında altı aylık bir bebek bulunan kadının Carmen olduğu DNA teknolojisi sayesinde kanıtlandı. Dahası, bebek, yazar Macarro’nundu. Carmen’i ve karnındaki bebeği öldürmekten tutuklanan Macarro 17 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

Manuel Macarro

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