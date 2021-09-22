Dünya İspanyol Bakan, felakete turist çağırdı

İspanyol Bakan, felakete turist çağırdı

Dünya

İspanyol Bakan, felakete turist çağırdı

İspanya'daki Cumbre Vieja Yanardağı, 25 bin depremin ardından faaliyete geçmişti. 6 bin kişinin tahliye edildiği ve 190 evin küle döndüğü felakette, İspanya Turizm Bakanı Maroto ise yaptığı açıklama ile tepki çekti.

22 Eylül 2021, Çarşamba 07:11 Son Güncelleme:
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Atlas Okyanusu’nda İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndan La Palma’da geçen hafta meydana gelen 25 bin ufak ve orta çaplı depremin ardından Cumbre Vieja Yanardağı pazar günü faaliyete geçmişti. 8 ayrı kraterden akan lavlar nedeniyle 5 bin kişi tahliye edilmişti. Önceki gün yaşanan 3.8’lik depremin ardından 9’uncu krater açıldı. Buradan akan lavın yolundaki bölgeler de tahliye edildi. Toplam tahliye sayısı 6 bine çıktı. 190 ev küle döndü.



TUHAF AÇIKLAMA

Sıcaklığı 1000 dereceyi bulan lavların denize ulaştığı anda bölgeye zehirli gaz yayacağı açıklandı. Buna rağmen İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto katıldığı radyo programında La Palma için “Adaya gitme konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Tam tersine adaya gidip olağandışı bir şeyin tadını çıkartabilirsiniz” diyerek turistleri bölgeye çağırdı. Bakan Maroto’nun turizm gelirini insan sağlığından ön planda tutması tepki çekti.


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