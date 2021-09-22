İspanyol Bakan, felakete turist çağırdı

Atlas Okyanusu’nda İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndan La Palma’da geçen hafta meydana gelen 25 bin ufak ve orta çaplı depremin ardından Cumbre Vieja Yanardağı pazar günü faaliyete geçmişti. 8 ayrı kraterden akan lavlar nedeniyle 5 bin kişi tahliye edilmişti. Önceki gün yaşanan 3.8’lik depremin ardından 9’uncu krater açıldı. Buradan akan lavın yolundaki bölgeler de tahliye edildi. Toplam tahliye sayısı 6 bine çıktı. 190 ev küle döndü.









TUHAF AÇIKLAMA

Sıcaklığı 1000 dereceyi bulan lavların denize ulaştığı anda bölgeye zehirli gaz yayacağı açıklandı. Buna rağmen İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto katıldığı radyo programında La Palma için “Adaya gitme konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Tam tersine adaya gidip olağandışı bir şeyin tadını çıkartabilirsiniz” diyerek turistleri bölgeye çağırdı. Bakan Maroto’nun turizm gelirini insan sağlığından ön planda tutması tepki çekti.







