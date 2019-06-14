Dünya parfümeri sektörünün gül yağı talebinin önemli bir kısmını karşılayan Isparta’da Gül Festivali kapsamında 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü açılışı yapıldı. Peki, Isparta Gül Festivali ne zaman? Gül Festivali kaç gün sürecek? İşte detaylar…

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'ya ektiği gül çiçeği, bugün yüzlerce ailenin binlerce dönüm arazide yaptığı bir uğraş haline geldi. Yaklaşık 45 gün süren Gül hasatı çeşitli etkinlikler ve festivallerle kutlanıyor.

GÜL FESTİVALİ BAŞLADI

12 Haziran’da başlayan Isparta 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Koku Günü kapsamında düzenlenen festival kortejinde, katılımcılara 1.5 ton gül suyu sıkılarak yaklaşık 1 ton gül yaprağı serpildi.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Koku Günü kortej ile başladı.

Kortej yürüyüşünün ardından etkinlikler Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde devam etti. Gökkubbe’deki etkinlikler öncesinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehre ilk kez gülü getiren Gülcü İsmail Efendi’nin kabrini ziyaret etti.

16 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek fuar koku atölyesi çalışmaları, Türk Yıldızları gösterisi, konserler, güzellik, ses, fotoğraf ve spor yarışmalarıyla şenlenecek. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezindeki etkinliklere 10.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz otobüs servisleri düzenlenecek.

Fuar boyunca Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül ile Koku Atölyesi çalışmalarının yer aldığı programın cuma günkü bölümünde Prof. Dr. Ayten Altıntaş‘ın saat 20.30’da Gül ve Şifa konferansı düzenleyecek. Animasyon gösterileri ile devam edecek programda saat 21.30’da Eray Gönendi ve Didem Konseri düzenlenecek.

15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’da Isparta önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Gökkubbe’de Türk Yıldızları gösterisi yer alacak. Programın akşamki bölümü saat 20.00’da Azeri Piyanist Zuleykha Abdullayeva ve Namig Abdullayev konseri ile renklenecek. Program Gül Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve saat 21.00’da Suat Güzeyin sunumuyla Seda Üren, Çiğdem Doğan, Gökhan Akar ve Esra Sezer konseri ile son bulacak.

2.Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü programı Pazar günü koku atölyesi çalışmaları ve katılım ile başarı belgesi takdimi ile son bulacak.







