Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nden "2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen diğer şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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