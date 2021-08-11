Türkiye Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 21 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 25.08.2021 olarak açıklandı.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 16:36 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nden "2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen diğer şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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