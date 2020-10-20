İsrail ile vizeleri kaldıran ilk Arap ülkesi BAE oldu

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırıldığı açıklandı.

Böylelikle BAE, İsrail ile vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi oldu.

Ne olmuştu?

BAE ve İsrail arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

12 Ekim'de ise İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin normalleşterilmesi girişimlerinin ardından İsrail'e gönderilen ilk kargo gemisi Hayfa Limanı'na geldi. Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesiyle BAE'den yola çıkan MCS PARIS isimli kargo gemisinde, demir, yangın söndürme, temizlik ve elektronik malzemeleri yer almıştı.

19 Ekim'de ise Abu Dabi'den kalkan BAE'ye ait Etihad Havayollarına ait uçak, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanına indi.BAE'den İsrail'e yapılan ilk ticari uçuşta 58 yolcu yer alırken, uçak Ben Gurion'da törenle karşılandı. Karşılama töreninde konuşan uçağın kaptanı Salih Abdullah, İsrail'de olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını söyledi. Öte yandan, BAE ile İsrail'in Tel Aviv-Abu Dabi ve Tel Aviv-Dubai arasında haftalık 28 ticari uçuşun gerçekleştirilmesi için ticari bir anlaşma imzalandı.



