İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bugün öğleden sonra bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

Saldırılarda 1'i bebek, 1'i hamile olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, önceki yıllarda da bir çok basın kuruluşuna ait binayı hedef almıştı.

"AA ofisinin hedef alınması tanıkların uzaklaştırılması girişimdir"

Filistin Hükümeti'nden konuyla ilgili, "AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına hazırlıktır." açıklaması yapıldı.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması nedeniyle AA Genel Müdürü Kazancı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu

BAKAN ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Anadolu Ajansı binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail'in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur." dedi.





CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili değerlendirmesinde "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI GÜL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

BAKAN VARANK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İsrail ordusunun AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla AA Genel Müdürü Şenol Kazancı’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

BAKAN DÖNMEZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajda "İsrail'in sivil halk ve masumları gözetmeksizin yaptığı katliamları tüm dünyaya duyurmaya çalışan Anadolu Ajansına yönelik saldırısını kınıyor, haber alma özgürlüğüne vurulan bu darbe karşısında bütün dünya kamuoyunun tepkisini en güçlü şekilde vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

NUMAN KURTULMUŞ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak İsrail ordusunun AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında "İsrail işgal ordusunun Gazze'deki Anadolu Ajansının ofisinin bulunduğu binaya yaptığı saldırı kabul edilemez. İsrail'in Gazze'deki insanlık suçlarını dünya kamuoyuyla paylaşan Anadolu Ajansına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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AA