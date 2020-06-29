Corona virüste dünyanın korktuğu ikinci dalga haberleri gelmeye devam ediyor. Covid-19 salgınının merkez üssü olan ABD'den korkutan açıklamalar gelirken, bir ülke daha ikinci dalgaya girdiklerini açıkladı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının son günlerde yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.Azar, CNN televizyonunda Jake Tapper'ın sunduğu "State of Union" programında, ülkedeki Covid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Özellikle güney ve batı eyaletlerde vaka sayılarının hızlı şekilde arttığına işaret eden Azar, "Ülke şu anda birkaç ay önce pandeminin zirve yaptığı dönemden farklı bir durumda. Aşı ve tedavi çalışmaları ilerliyor ancak salgının yayılmasını yavaşlattığımız devir kapanıyor." ifadesini kullandı.

Herkesin sorumluluk alarak maske ve sosyal mesafe kurallarına itaat etmesi gerektiğinin altını çizen Azar, vakaların ülkedeki "normalleşme" sürecine bağlı olarak artışa geçtiği iddialarını da yanıtladı.

Azar, "Vakaların artmasının nedeni normalleşme değil. Birçok eyalette normalleşme sürecine henüz çok yeni başlayan topluluklarda bile vakalar artıyor. Vakaların artış nedenini derinlemesine incelemeliyiz ancak şurası kesinki kendi davranışlarımıza dikkat etmeli, sosyal mesafeyi koruduğumuz ve maske taktığımızdan emin olmalıyız" diye konuştu.

İsrail'de ikinci dalga

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülkesinin yeni tip corona virüste (Covid-19) ikinci dalgaya girdiğini açıkladı.

Edelstein, Twitter'daki hesabı üzerinden düzenlediği basın toplantısında, "Corona virüsün ikinci dalgasının başlangıcındayız; bundan dolayı yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız." dedi.

Bakan Edelstein, alınacak önlemlere ilişkin, "Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonları ile Yahudi ibadethanelerini kapsayacak." ifadesini kullandı. Kararların, ekonomi ve sağlık alanındaki ihtiyaçlar göz önünde tutularak alındığını vurgulayan Edelstein, talimatlara uyulmadığı takdirde, açık yerlerin kapatılmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 218 yeni vaka tespit edildi. Perşembe günkü 668 yeni vaka sayısı, ülkede "24 saatte tespit edilen en fazla Covid-19 vakası" olarak kayda geçmişti.

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