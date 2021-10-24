Dünya İsrail Savunma Bakanı'ndan gizemli ziyaret! Ülkenin ismini bile açıklamadılar

İsrail Savunma Bakanı'ndan gizemli ziyaret! Ülkenin ismini bile açıklamadılar

Dünya

İsrail Savunma Bakanı'ndan gizemli ziyaret! Ülkenin ismini bile açıklamadılar

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 4 günlük resmi ziyaret kapsamında bugün adı açıklanmayan bir ülkeye gideceği öğrenildi. Ziyaret edilecek ülkenin isminin neden paylaşılmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

24 Ekim 2021, Pazar 16:17 Son Güncelleme:
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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın adı açıklanmayan bir ülkeye "güvenlikle" alakalı konuları görüşmek üzere 4 günlük resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gantz'ın 4 günlük resmi ziyaret kapsamında bugün adı açıklanmayan bir ülkeye gideceği belirtildi.

Gantz'ın ziyaretinde güvenlik meselesinin ele alınacağı belirtilirken, Savunma Bakanı'nın hangi ülkeyi ziyaret ettiğinin İsrail'e döndükten sonra kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Ziyaret edilecek ülkenin isminin neden paylaşılmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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