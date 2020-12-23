Dünya İsrail'de corona virüsün daha bulaşıcı yeni türü saptandı

İsrail'de corona virüsün daha bulaşıcı yeni türü saptandı

Dünya

İsrail'de corona virüsün daha bulaşıcı yeni türü saptandı

Ülkede 3'ü İngiltere'den dönen olmak üzere 4 kişide Kovid-19'un yeni bulaşıcı türüne rastlandığı duyuruldu.

23 Aralık 2020, Çarşamba 20:18 Son Güncelleme:
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İsrail'de yeni tip corona virüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türü tespit edildi. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 4 kişide İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni bulaşıcı türüne rastlandığı belirtildi. Söz konusu kişilerden 3'nün kısa süre önce İngiltere'den döndüğü, diğerinin ise ülke dışına çıkmadığı ifade edildi. İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

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Otellerde karantina zorunluluğu

Bunun üzerine İsrail, 20 Aralık'ta İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıların ülkeye alınmayacağını, söz konusu ülkelerden dönen İsraillilere ise belirlenen otellerde 10 ila 14 gün karantinada kalmalarının zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi pazartesi günü de çalışma vizesi olan yabancılar ve aileleri hariç tüm yabancıların en az 10 gün boyunca İsrail'e girişine yasak getirmişti.

Ayrıca yurt dışından dönen tüm İsrailliler, bugün 22.00'den itibaren evleri yerine belirlenen otellerde karantinada tutulacak.

AA

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