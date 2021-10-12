İsrail'de halkalanan kızıl akbaba Afyonkarahisar'da Doğa Koruma ve Mili Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kızıl geyik envanter çalışmaları sırasında A59 kanat bantı ve C52 halkasıyla fotoğraflandı. Uzmanlar kuşun doğum yerini belirledi.

Uzman biyolog-ornitolog Lale Aktay'ın araştırmaları sonucunda, Sandıklı DKMP Şefi Yasin Ayalp tarafından görüntülenen kızıl akbabanın 2020'de İsrail'de doğduğu ve aynı yıl 20 Ekim'de halkalandığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, Akdağ Tabiat Parkı'nda kızıl geyik ile yırtıcı kuşların, kurtların ve yaban hayvanlarının envanteri ve sayımı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.



