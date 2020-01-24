İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da sabah namazı kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı. Öte yandan Kudüs'ün diğer bölgelerinde de onlarca Filistinli'nin gözaltına alındığı ifade edildi.
İsrail polisi, sabah namazını Mescid-i Aksa’da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı. Yerel medya, Kudüs’ün diğer bölgelerinde de onlarca Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.
Kudüs’teki kutsal mekanlara yönelik İsrail’in ihlallerine dikkat çekmek üzere sabah namazını Mescid-i Aksa’da kılan Filistinliler, İsrail polisi tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Filistinlilerin polisin bu müdahalesine sloganlarla karşılık verdiği bildirildi.
Filistin merkezli haber ajansı Wafa’da yer alan habere göre, Kudüs’ün diğer bölgelerinde onlarca Filistinli, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.
DHA