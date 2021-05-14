Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun beş gündür devam eden saldırılarının neden olduğu kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail saldırılarında 4 kişinin daha hayatını kaybettiği aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana can kaybı126'ya yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 950'ye ulaştığı ifade edildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

AA



