Dünya İsrail'in hain saldırılarında can kaybı giderek artıyor

İsrail'in hain saldırılarında can kaybı giderek artıyor

Dünya

İsrail'in hain saldırılarında can kaybı giderek artıyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 4 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 126'ya çıktı.

14 Mayıs 2021, Cuma 22:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun beş gündür devam eden saldırılarının neden olduğu kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail saldırılarında 4 kişinin daha hayatını kaybettiği aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana can kaybı126'ya yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 950'ye ulaştığı ifade edildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

AA

İlgili Haberler
ABD'den skandal İsrail açıklaması: Meşru müdafaaFilistin Yönetimi: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
İsrail-Filistin
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
WhatsApp'ta son 2 gün
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Filistin Yönetimi: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı