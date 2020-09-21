İşsiz anneye günde 95 lira

Kadının işgücüne katılımını artırmak için devletin birçok desteği var. Bunlardan birisi de İşkur üzerinden yürüttüğü ‘İşte Anne Projesi.’ Projeden 0 ile 15 yaş arasında çocuğu olan işsiz ama çalışmak isteyen kadınlar yararlanabiliyor. Buna göre, anneler öncelikle mesleki eğitim programına katılarak burada meslek öğreniyor. Ayrıca mesleki eğitim alan annelere günlük 95 lira ödeme yapılıyor. Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor.

İşkur programları

Bu şartlara uygun olan kadınlara, İşkur tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde, kursa devam ettikleri sürece ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İşkur’un açtığı programlara katılmaları halinde devletin aylık ödediği tutar 2 bin 850 liraya çıkıyor.

İşbaşı eğitim

Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.

Belge gerekiyor

Destekten yararlanmak için 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi oldukları belgeyi Işkur’a vermeleri gerekiyor. Proje kapsamında Işkur’un, 81 il müdürlüklerinde ‘işte anne birimi’ var. Projeden yararlanacak kadınların, ‘iş kulübü’ bulunan illerde öncelikle iş kulüplerine katılmaları, iş kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Ardından kadınlar, Işkur tarafından en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından faydalanıyor.

Kreş desteği

İşte Anne Projesi’ne katılan kadınlara ayrıca çocukları için kreş desteği sağlanıyor. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Destek program süresince de devam ediyor. Bunun için de çocuğun kreşe gittiğine dair belgelerin İşkur’a teslim edilmesi yeterli.

Hangi şartlar aranıyor?

İşkur’a kayıtlı işsiz olmak.

İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.

Desteğe başvurudan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

Desteğe başvurulan tarihten önceki son 1 ayda emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.

Mesleki kurslar

Mesleki eğitim kurslarına katılacak kadınlar ise 160 gün kurs görüyor ve kurslar; günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat. Bir başka ifadeyle ‘İşte Anne Projesi’ ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet 8 bin 550 lira maaş ödemiş oluyor.