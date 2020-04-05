İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölüm sayısı

Corona virüs tüm dünyaya yayıldı. Bilim insanları bu virüsü alt etmek için ellerinden geleni yapıyor. Dünyada ve Türkiye'de tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken günlük olarak vaka ve ölüm sayısı araştırılıyor. Peki, DÜnya ve Türkiye'de ölüm sayısı kaç oldu?

Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

4 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı.

Tabloya göre, Toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı 786 oldu.

Dünyada corona virüs son durum ne?

Dünyaya corona virüs vaka sayısı 1 milyon 203 bin 109 olurken, ölü sayısı 64 bin 743 iyileşen sayısı 246 bin 757 kişi oldu.



