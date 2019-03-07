Bugün Regaib Kandili ve yarın üç aylar başlıyor. Müslümanların en çok değer verdiği aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan ayı öncesi Regaib Kandili'nde müminler ibadetlerini yerine getirmek için özellikle akşam ezanını sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan ve nüfusün çoğunluğunu oluşturan vatandaşların sıkça sorduğu soru ise "Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?" şeklinde...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başlanlığının namaz vakitlerine göre; akşam ezanı İstanbul'da 19.08, Ankara'da 18.53'te, İzmir'de 19.17'de okunacak.

REGAİB KANDİLİ’NDE NE OLMUŞTUR?

Recep ayı, ulvî bir yolculuğun başlangıcıdır. Mübarek üç ayların ilkidir. İlk perşembe gecesi Regaib Kandili ile Recep ayı başlar. Regaib Kandili’nde yapılan duaların Allah katından geri çevrilmeyeceği söylenmektedir..

Sevgili Peygamber Efendimiz’in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Allah’ın bazı çok özel fiilî tecellilerine mazhar olduğu, nurani lutf u ihsanlara, semavi mevhibelere eriştiği bir gecedir Regâib kandili. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir. Yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kandil gecesi olmaktadır. Recebin ilk Cuma gecesi, beş derece katmerli bir mübarekiyete sahiptir.

Her kandil gibi bir arınma, aklanma, paklanma, yunup yıkanma fırsatı. İbadet, dua ve istiğfar zamanı. Ahirete yatırım vakti. Müminler için bir fuar, bir panayır, bir çarşı; her türlü sevap ticaretinin yapıldığı bir pazar yeri. Bir kalemin ifadesiyle: “Ölmüş ve çatlamış olan bir toprak için su ne ise, ölmüş ve çatlak kalpler için de bu gecenin ehemmiyeti odur.”

REGAİB KANDİLİ NEDİR?

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Regaip Kandilinin önemini şu şekilde anlattı. "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…

İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.

REGAİB NE DEMEK?

Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur.