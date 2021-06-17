İstanbul Arel Üniversitesi 65 öğretim elemanı alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 65 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu.
17 Haziran 2021, Perşembe 17:34 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Arel Üniversitesi 65 öğretim elemanı alımı yapacak. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.
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