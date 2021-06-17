İstanbul Arel Üniversitesi 65 öğretim elemanı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Arel Üniversitesi 65 öğretim elemanı alımı yapacak. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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