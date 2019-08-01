İstanbul Arel Üniversitesi öğretim elemanı başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul Arel Üniversitesi 70 öğretim elemanı alacak. Son başvuru tarihi olarak 15 Ağustos tarihi verildi. Şimdi adaylar "İstanbul Arel Üniversitesi öğretim elemanı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.
İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda "Üniversitemizin belirlenen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır." diye belirtti.
Yapılan duyuru sonrası adaylar istenilen belgeleri ve şartları araştırmaya başladı.