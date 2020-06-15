İstanbul Arnavutköy’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bugün yurt genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Arnavutköy'de 13.15'te başlayan şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı.

Sağanak yağış Yıldırım Beyazıt Caddesi, Devlet Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi başta olmak üzere birçok yolda sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler suların içinde zorlukla ilerlerken, su nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyince sürücüler otomobillerinde mahsur kaldı.

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