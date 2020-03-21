Türkiye İstanbul Atlas Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Atlas Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Atlas Üniversitesi bünyesinde 'Öğretim Üyesi' olarak çalışmak üzere 20 kişi alacaktır. Öğretim Üyesi alımının ona ereceği tarih ve başvuru detayları belli oldu.

21 Mart 2020, Cumartesi 15:34 Son Güncelleme:
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İstanbul Atlas Üniversitesi, Öğretim üyesi almak için 20 kişilik kontenjan açtı. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" ilanı için aşağıdaki linke tıklayınız.

İstanbul Atlas Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi ilanı için tıklayınız. 

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