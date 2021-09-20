İstanbul Atlas Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim görevlisi alacağını açıkladı.
20 Eylül 2021, Pazartesi 18:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır" açıklaması yapıldı.