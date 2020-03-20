Türkiye İstanbul Aydın Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Aydın Üniversitesi 14 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 14 öğretim görevlisi alınacağı bildirildi. Öğretim görevlisi başvuruları için son tarih 3 Nisan 2020 olarak açıklandı.

20 Mart 2020, Cuma 17:52 Son Güncelleme:
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. ve 31. Maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır' denildi.

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