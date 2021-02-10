İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: Düzeltme ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemize ait ilanımızda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji Programı’nda ve aranan nitelikler sehven yayınlanmış olup düzeltilmiş hali aşağıdaki tabloda sunulmuştur" açıklaması yapıldı.