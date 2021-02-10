Türkiye İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: Düzeltme ilanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: Düzeltme ilanı

Türkiye

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: Düzeltme ilanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü düzeltme ilanı yayınladı.

10 Şubat 2021, Çarşamba 17:33 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemize  ait  ilanımızda  Sağlık Hizmetleri Meslek  Yüksekokulu  Elektronörofizyoloji Programı’nda ve aranan nitelikler sehven yayınlanmış olup düzeltilmiş hali aşağıdaki tabloda sunulmuştur" açıklaması yapıldı.

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