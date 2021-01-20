Türkiye İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

20 Ocak 2021, Çarşamba 16:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına 14 öğretim üyesi alacak. Üniversite'den yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" denildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekiyor. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Papa’nın vurulduğu gün Türkeş’le cezaevinde
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ya sonra?..
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Mesut Özil olayına farklı bakıyorum
Hakan Çelik
Murat Çelik
2021 AB yılı
Murat Çelik
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak