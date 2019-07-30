İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi’ne öğretim üyesi alacak. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İşte öğretim üyesi başvuru şartları…

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi psikoloji ve bilgisayar mühendisliği bölümlerine 1 profesör, 2 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi alıyor. Başvurular 13 Ağustos’ta sona erecek. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru yapacak adayların noter onaylı vekaletle veya yazılı olarak yetkilendirdiği kişi vasıtası ile başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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