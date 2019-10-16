İstanbul Bienaliʻne özel atölyeler

Çocuklar, gençler, yetişkinler ve 60 yaş üstü sanatseverler gibi farklı yaş gruplarına yönelik ücretsiz atölyeler düzenleniyor.

Atölyelerin yanı sıra eğitmenlere özel bir konuşma etkinliği gerçekleştiriliyor. Atölyeler 10 Kasım’a kadar sürecek. Pera Öğrenme’nin İstanbul Bienali dışında öğretmen ve öğrencilere yönelik pek çok programları da var.

Pera Müzesi Öğrenme Programları Yöneticisi Eda Göknar, koleksiyon sergileri kapsamında farklı branşlardaki öğretmen ve eğitmenlere yönelik sergi turu ve atölyeler düzenlediklerini söyledi.

Müzedeki sergiler paralelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, koleksiyon sergileri ve süreli sergiler kapsamında yaratıcı ve eğlenceli öğrenme programları gerçekleştiriliyor.