İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik kadro ilanı yayınlandı!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor. İşte Bilgi Üniversitesi akademik personel ilanları ile ilgili detaylar…

İstanbul Bilgi Üniversitesi Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İşletme Enformatiği, İşletme, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Psikoloji, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler ve Moda Tasarımı bölümlerine akademik personel alıyor. Başvuru yapacak adayların ilanların özel şartlar, genel şartlar, unvan şartları ve istenen belgeler başlıklarını incelemeleri gerekiyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi için ilan edilen kadroların işe girişleri 2019-2020 Güz döneminde yapılacak.

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