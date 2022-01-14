Türkiye İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü!

İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü!

Türkiye

İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü!

Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi. Boğazda gezi düzenleyen tur teknelerine güzel havada ilgi yoğun oldu. Tur tekneleri ve özel tekneler gün boyu rengi turkuaza dönen boğazda gezinti yaptı.

14 Ocak 2022, Cuma 17:06 Son Güncelleme:
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İstanbul'da günlerdir etkili olan fırtına ve yağışı nedeniyle İstanbullular neredeyse hiç güneşi görmedikleri günler geçirmek zorunda kaldı. Ancak bugün bulutların şehrin üzerini terk etmesiyle güneş yeniden yüzünü gösterdi. İstanbul Boğazı'nda denizin rengi turkuaz renge bürünürken, boğazın güzelliğine güzellik kattı.

DHA



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