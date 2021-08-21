Türkiye İstanbul Boğazı'ndan 'güzel kız' geçti

İstanbul Boğazı'ndan 'güzel kız' geçti

Türkiye

İstanbul Boğazı'ndan 'güzel kız' geçti

İstanbul Boğazı'ndan Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'a 'Güzel Kız' anlamına gelen 'Dilbar' isimli süper yat geçti. Karadeniz'den giriş yapan yat 256 milyon dolar değerinde.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'a ait 256 milyon dolar değerindeki 'Güzel Kız' anlamına gelen 'Dilbar' isimli süper yat, Karadeniz'den giriş yapıp İstanbul Boğazı'ndan geçti.

256 milyon dolar değerindeki süper yatta, 80 mürettebat görev yapıyor. Helikopter pisti ve 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı bulunan 156 metre uzunluğundaki yatta misafirlerin ağırlanabildiği 20 lüks süit de var. Dilbar, 26 Temmuz'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı.




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