Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 250 itfaiye eri alıyor! İşte ilan detayları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 250 itfaiye eri alıyor! İşte ilan detayları

Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 250 itfaiye eri alıyor! İşte ilan detayları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye eri alacak. Belediyeden yapılan açıklamada 250 itfaiye erinin alınacağı ve 50'sinin kadının olacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye eri ilanının detayları şöyle:

17 Kasım 2020, Salı 18:11 Son Güncelleme:
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Belediye'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal bulunan 250 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacaktır" denildi.

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P94, P93 ve P3 türlerinde toplam 250 itfaiye erinin alınacağı ilanın genel ve özel şartları da yayımlandı. Özel şartlarda erkeklerde 1.67, kadınlarda 1.60 boy şartı ve 30 yaşın doldurulmamış olması koşulu arandı.

Adaylar 21 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 6/1/2021 – 15/1/2021 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayabilecek.

Posta ya da e-posta yoluyla başvuru kabul edilmecek.

Alım şartlarının detayları için ilan sayfasına tıklayın.



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