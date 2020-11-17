Belediye'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal bulunan 250 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacaktır" denildi.

P94, P93 ve P3 türlerinde toplam 250 itfaiye erinin alınacağı ilanın genel ve özel şartları da yayımlandı. Özel şartlarda erkeklerde 1.67, kadınlarda 1.60 boy şartı ve 30 yaşın doldurulmamış olması koşulu arandı.

Adaylar 21 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 6/1/2021 – 15/1/2021 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayabilecek.

Posta ya da e-posta yoluyla başvuru kabul edilmecek.







