İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta memuru alacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 278 zabıta memuru alacak
13 Mayıs 2021, Perşembe 17:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 278 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.