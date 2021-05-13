Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta memuru alacak

Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 278 zabıta memuru alacak

13 Mayıs 2021, Perşembe 17:34 Son Güncelleme:
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İstanbul  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 278 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

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