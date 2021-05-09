Türkiye İstanbul Galata Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

İstanbul Galata Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Galata Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

İstanbul Galata Üniversitesi 19 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

09 Mayıs 2021, Pazar 17:24 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Galata Üniversitesi 19 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin  çeşitli  bölüm ve  programlarında  görev  yapmak  üzere  2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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