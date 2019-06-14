İstanbul Gedik Üniversitesi 14 öğretim üyesi alıyor!

İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’na 3 profesör, 3 doçent ve 8 doktor öğretim üyesi olmak üzere 14 öğretim personeli alınacaktır. İşte başvuru şartları…

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi ilanına başvuru yapacak adayların;

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)

2. 2 Adet Fotoğraf

3. Nüfus Cüzdan Sureti

4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım) Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (14.06.2019-28.06.2019) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 28/06/2019)

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